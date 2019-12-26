نشر الخميس ، 26 ديسمبر / كانون الأول 2019

7 أعراض قد تعاني منها العين خلال النظر إلى كسوف الشمس

عندما يتحول النهار إلى ليل.. ما هو كسوف الشمس؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—بدأت ظاهرة كسوف الشمس الحلقية في المملكة العربية السعودية والإمارات، في ظاهرة ستشهدها عدد من الدول في المنطقة، وسط مخاطر وتحذيرات بعدم النظر مباشرة بالعين المجردة إلى هذه الظاهرة.

ونشر مركز الفلك الدولي في الإمارات بثا مباشرا له خلال رصد هذه الظاهرة.

وفي السعودية بث الفلكي السعودي، ملهم هندي فيديو مباشر للكسوف من منطقة الأحساء على صفحته بتويتر:

أما فيما يتعلق بالمخاطر، فقد حذرت وزارة الصحة السعودية الرسمية قائلة إن "النظر مباشرة إلى الشمس أثناء الكسوف دون حماية صحيحة للعين حتى لفترة قصيرة يمكن أن يسبب ضررا دائما لشبكية العين، ويمكن أن يحدث ضررا بدون ألم، وقد يستغرق ظهور التلف بضع ساعات أو حتى بعد بضعة أيام من مشاهدة الكسوف ".

وأضافت الوزارة وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن "الطريقة الوحيدة الآمنة لإلقاء نظرة مباشرة إلى الشمس عند الكسوف هي باستخدام نظارات خاصة بها مرشح شمسي تفي بمعاير السلامة الدولية".