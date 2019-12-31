CNN- كشفت دراسة جديدة أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لا تستطيع إظهار فعالية برنامج رئيسي يهدف إلى معالجة إساءة استخدام المواد الأفيونية.

قام مؤلفو الدراسة، التي نُشرت الاثنين في مجلة JAMA Internal Medicine ، بمراجعة أكثر من 9700 صفحة من وثائق إدارة الأغذية والعقاقير المتعلقة بـ "استراتيجية تقييم المخاطر والتخفيف من حدتها" التي أطلقتها في عام 2012.

على الرغم من أن هذه العقاقير "يمكن أن تكون مفيدة سريريا بين المرضى الذين تم اختيارهم بشكل مناسب، إلا أنها كانت تعرض بشكل مفرط على نطاق واسع، وهي تستخدم بشكل غير طبي، ومسؤولة عن عدد غير متناسب من الجرعات الزائدة المميتة"، كما يكتب المؤلفون.

كجزء من إستراتيجية إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) لتقييد وصف هذه الأدوية وإساءة استخدامها بشكل غير ملائم، فرضت الوكالة على صانعي الأدوية تقديم التعليم بشأن الوصف الآمن للأدوية، والتأكد من أنهم يقدمون دليل الأدوية لإبلاغ المرضى بالمخاطر.

لكن الدراسة الجديدة خلصت إلى أنه "بعد أكثر من 5 سنوات من التنفيذ، لم تتمكن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية من تقييم ما إذا كانت هذه النتائج قد تحققت."

وقال مؤلفو الدراسة إن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) كان يمكنها فعل الكثير لدراسة فعالية البرنامج. لكن الوكالة تعرضت لانتقادات لعدم قيامها بعمل أكثر جدية.

قال وليام ك. هوبارد، كبير المسؤولين التنفيذيين المتقاعدين في إدارة الأغذية والعقاقير، في مقال افتتاحي رافق الدراسة "إن إدارة الأغذية والعقاقير لديها أدوات يمكن أن تخفف من مخاطر المواد الأفيونية بشكل أكثر فاعلية إذا كانت الوكالة أكثر حزماً في استخدام قوتها للسيطرة على وصف المواد الأفيونية وتصنيعها وتوزيعها". بدلاً من اتخاذ إجراءات جريئة وفعالة، طبقت إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) برامج استراتيجية تقييم المخاطر والتخفيف من حدتها ... التي لا تفي حتى بالمعايير المحدودة التي وضعتها إدارة الأغذية والعقاقير ".

أحد التدابير التي يمكن أن تتخذها إدارة الأغذية والعقاقير(FDA) ، طبقا لهوبارد: فرض قيود على توزيع المواد الأفيونية.

وقال هوبارد، الذي قضى أكثر من ثلاثة عقود في الوكالة وأشرف على عدة مبادرات "إن تقييد توزيع المواد الأفيونية سيكون قرارا كبيرا بالنسبة لإدارة الأغذية والعقاقير، لكن من المحتمل أن تكون السياسة الأكثر فاعلية للحد من ضرر المواد الأفيونية.

رداً على الأوراق المنشورة حديثًا، أشارت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في بيان لـCNN إلى التصريحات الأخيرة لمسؤولي الوكالة بأن "أزمة المواد الأفيونية لا تزال واحدة من أهم أولويات إدارة الصحة العامة"، مع تسليط الضوء على الإجراءات الأخرى التي اتخذتها إدارة الأغذية والعقاقير بشأن المواد الأفيونية. على سبيل المثال، عملت الوكالة على تشجيع تطوير مسكنات الألم التي لا تسبب الإدمان، واتخذت إجراءات ضد الاستيراد غير المشروع ومبيعات المواد الأفيونية، ووضع سياسة تدعم العلاج للأشخاص الذين يعانون من اضطراب استخدام المواد الأفيونية.

قامت إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) أيضا بتحديث استراتيجيتها لتقييم المخاطر والتخفيف من حدتها، حيث أعلنت في سبتمبر 2018 عن خطط لتوسيع نطاق أهدافها لتثقيف المرضى ومقدمي الأدوية حول مخاطر الأفيونيات الموصوفة، وتقييم فعالية البرنامج بشكل أفضل.

وقالت الوكالة يوم الاثنين في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إن "العمل المستمر والمنسق من قبل أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك إدارة الأغذية والعقاقير و HHS ، ضروري لوقف موجة الإدمان في مجتمعاتنا" مع عدم المساس بعلاج الألم لمن يحتاجون إليه.

كانت معدلات الوصفات الطبية للأفيونيات في اتجاه نزولي في السنوات الأخيرة، وفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. ولكن في بعض المقاطعات، لا تزال هذه المعدلات أعلى كثيرا من المتوسط ​​الوطني.

أسباب هذا الانخفاض، ومع ذلك، يمكن أن تكون بسبب عدد من العوامل. اقرح أحد تقارير CDC هذا العام أن المبادئ التوجيهية المحدثة للوكالة ربما لعبت دوراً في ذلك. اقترح البعض الآخر عوامل مثل استخدام قواعد بيانات الأدوية الموصوفة من قبل الدولة، والتغييرات في ضوابط السداد، والقوانين واللوائح الجديدة، وزيادة الوعي والتغطية الإعلامية.

وفقا لهوبارد، ومع ذلك، يمكن القيام بالمزيد على المستوى التنظيمي.

وقال "لقد حان الوقت لأن تكون الحكومة الفيدرالية جادة بشأن تنظيم المواد الأفيونية".