دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل سبق أن تساءلت عن مدى صحة الوجبات التي تتناولها في المطاعم؟ وخلال "برنامج تم" الذي يُعرض على قناة "SBC" السعودية، تحدّث مورد الأطعمة عمر الدوسري عن بعض الممارسات التي تقوم بها بعض المطاعم من أجل خفض تكاليفها.

وفي واحدة من أحدث حلقات "برنامج تم"، والذي يقدمه خالد العقيلي، تمت مناقشة أسعار الوجبات الغذائية في قطاع المطاعم والمقاهي.

وخلال النقاش، أشار مورد الأطعمة، عمر الدوسري، إلى بعض الممارسات التي تعتمد عليها بعض المطاعم عند تحضير وجبات الطعام للزبائن.

وخلال الحديث مع العقيلي، قال الدوسري: "إنهم يضعون مع الرز بنادول".

ووسط دهشة مقدم البرنامج، أكّد الدوسري قائلاً: "نعم، هو الذي يكبر الحبة ويضبطها. واذهب إلى جميع مطاعم البخاري، وتستخدم جميعها الحيلة نفسها".

وأضاف الدوسري قائلاً: "إنهم يجلبون أسوأ أنواع اللحم ويضعون معه الأسبرين، وهو الذي يطرّي اللحم".

وتحّدث الدوسري عن كيفية استفادة المطاعم من هذه "الحيل"، فقال: "الحيل الموجودة في المطعم تخفض التكلفة عليه، فيكون هامش الربح عنده عالياً".

تصريحات الدوسري انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تباينت آراء المغردين حول ما قيل، بحسب ما يلي: