وزارة الصحة الإماراتية تصدر إرشادات توعوية حول فيروس "كورونا الجديد"

الصين: فيروس "ووهان" يمكن أن ينتقل بين الناس الآن

من داخل أسواق في الصين.. قد تكون سبب انتشار الفيروس الجديد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية الثلاثاء مجموعة من الإرشادات التوعوية حول الفيروس التاجي "كورونا الجديد"، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأوضحت الوزارة أن الفيروس يُعتبر سلالة جديدة من فيروس "كورونا"، والذي تم التعرّف عليه أول مرة عبر مجموعة من حالات الالتهاب الرئوي في مدينة ووهان في مقاطعة هوبي الصينية، وفقاً لما هو مكتوب في موقع الوكالة.

أعراض فيروس "كورونا الجديد"

رجل صيني يقبل شريكته مودعاً لها في محطة سكة حديد بكين في الـ21 من يناير/كانون الثاني من 2020. ارتفعت حالات الإصابة بفيروس "كورونا الجديد" المميت إلى ما يقارب 300 حالة في بر الصين الرئيسي الثلاثاء.

وذكرت الوزارة أنه لم يتم اكتشاف طريقة العدوى إلى الآن، ومع ذلك، يرجح أن الإصابات بين البشر ناجمة عن "مخالطة حيوانات مصابة بالفيروس"، وفقاً لما كتبته الوكالة.

وإلى الآن، لا يوجد دلائل لانتقال الفيروس من إنسان إلى آخر بشكل واضح.

وأشارت الوزارة إلى أن أعراض الإصابة بهذا الفيروس تبدأ من الجهاز التنفسي العلوي، مثل الإنفلونزا.

طفلة صينية ترتدي قناعاً واقياً بين أحضان أحد أقاربها أثناء انتظار ركوب القطار في محطة سكة حديد بكين قبل عيد الربيع السنوي في الـ21 من يناير/كانون الثاني من عام 2020.

وتتضمن الأعراض السعال، وارتفاع درجة الحرارة، والتهاب الحلق، والصداع في الرأس، والحمى، ثم تتطور هذه الأعراض لتتحول إلى التهاب رئوي.

إرشادات توعوية من وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية حول الفيروس التاجي

وأشارت الوزارة أيضاً إلى عدم وجود أي علاج أو لقاح لهذا المرض إلى الآن، وتبقى الطريقة الرئيسية للتعامل معه هي عن طريق الرعاية الدائمة المكثفة، وعلاج الأعراض.

وذكرت الوكالة أيضاً بعض الإرشادات التوعوية التي نصحت وزارة الصحة باتباعها للوقاية من الفيروسات بشكل عام، وهي:

غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون

تجنب التواصل المباشر مع الأشخاص المصابين بأي مرض

تجنب لمس العينين أو الأنف أو الفم بدون غسل اليدين

تطهير الأسطح التي تتلوث سريعاً

تجنب التعامل المباشر مع الحيوانات وأخذ قسط كاف من الراحة وتناول كمية كبيرة من السوائل

وأما بالنسبة للمسافرين المتجهين إلى مناطق ظهر فيها الفيروس، تنصح الوزارة بتجنب الاتصال بالحيوانات سواءً كانت حية أو ميتة، أو المنتجات الحيوانية، أو التواجد في أسواق تداول الحيوانات.

وأيضاً، يجب تجنب الاتصال بأشخاص مصابين بأعراض تنفسية.

وفي حال ظهور أعراض الإصابة بعدوى تنفسية، يجب على الأشخاص البقاء في المنزل، وتجنب الاختلاط بالآخرين، وطلب الرعاية الصحية على الفور خلال الاتصال بمقدم الخدمة الصحية هاتفياً.

كما ينبغي تجنب السفر أثناء وجود أعراض مرضية، وتغطية الفم والأنف بالمناديل عند السعال أو العطاس، والمحافظة على نظافة اليدين عبر غسلهما لمدة 20 ثانية على الأقل بالماء والصابون أو بالمعقمات الكحولية، بحسب ما ذكرته الوكالة.

وكانت الوزارة قد طمأنت الجمهور الإثنين بأنها تعمل على مراقبة مستجدات فيروس "كورونا الجديد"الصين، كما أنها أكدت عدم تسجيل أي حالات التهابات رئوية حادة تتعلق بالفيروس، وعدم تشكيل الوضع خطراً على الصحة العامة حالياً.