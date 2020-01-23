السعودية تنفي رصد أي إصابات بفيروس كورونا الجديد داخل المملكة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها في السعودية، إنه لم يتم رصد أي حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة، وذلك في أعقاب إعلان وزارة الدولة الهندية للشؤون الخارجية، اكتشاف إصابة ممرضة هندية تعمل في إحدى المستشفيات السعودية بالمرض.

وكتب المركز في تغريدة له على تويتر، الخميس، إنه "لم يرصد أي حالات لفيروس nCoV2019 في المملكة العربية السعودية".

كانت وزارة الدولة الهندية للشؤون الخارجية، أعلنت، في وقت سابق، انه تم تشخيص إصابة ممرضة هندية في المملكة العربية السعودية بفيروس كورونا ووهان، المعروف باسم فيروس كورونا الجديد.

وأعلن وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية فيلامفيل مريدالهاران، الخميس، في تغريدة له على تويتر، أننه تم اكتشاف إصابة الممرضة الهندية بفيروس كورونا، بعد فحص حوالي 100 ممرضة هندية معظمهم من كيرالا، يعملون في مستشفى الحياة بالسعودية.

وأوضح وزير الدولة الهندي، أن الممرضة تخضع للعلاج في مستشفى عسير بالمملكة العربية السعودية، مؤكدًا أنها "تتماثل للشفاء بشكل جيد".

وارتفع عدد الوفيات في مدينة ووهان الصينية إلى 17 حالة إثر الإصابة بفيروس كورونا الجديد، بينما تم الإبلاغ عن عشرات الحالات الأخرى في جميع أنحاء الصين وصولاً إلى غرب الولايات المتحدة، ما أثار مخاوف من احتمال تفشي الفيروس ليصبح وباء.

وفي جميع أنحاء العالم، تم تأكيد وقوع 622 حالة إصابة منذ اكتشاف الفيروس في منتصف شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، من بينهم 611 إصابة في الصين.

وبدأت عدد من المطارات الكبرى في العالم، إجراءات صحية مشددة للكشف عن حالات الإصابة بالمرض، الذي يعد تطورًا جديدًا من فيروس كورونا التقليدي.