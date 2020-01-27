هل يجب القلق من فيروس "كورونا"؟ إليك كل ما يجب أن تعرفه عن هذا الفيروس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصيب مئات الأشخاص بالفيروس الصيني الجديد "كورونا"، الذي يشبه فيروس "سارس"، منذ أن بدأ بالتفشي في مدينة ووهان، في ديسمبر/ كانون الأول. ويعتقد العالم ليو بون، وهو أول شخص يفك شفرة الفيروس، أن "كورونا" قد بدأ بالظهور لدى الحيوانات، ثم انتقل إلى البشر.

وقال بون وهو عالم الفيروسات في كلية الصحة العامة في هونغ كونغ: "ما نعرفه أنه يسبب في البداية الالتهاب الرئوي، دون الاستجابة إلى العلاج بالمضادات الحيوية، وهذا أمر غير مفاجئ. ولكن فيما يتعلق بالوفيات، يقتل فيروس سارس 10% من الأفراد".

ومن غير الواضح مدى خطورة فيروس ووهان، لكن معدلات الوفيات الناجمة عنه تعتبر أقل، في الوقت الحالي، من فيروسي "ميرس" و"سارس".

وبدورها، قدمت منظمة الصحة العالمية بعض الإرشادات لمختلف البلدان، بغية الاستعداد للمرض وعلاجه.. إليك ما يجب أن تعرف عن فيروس "كورونا".

ما هو فيروس "كورونا"؟

يُعتبر "كورونا" من الفيروسات الشائعة بين الحيوانات، إذ يمكن أن تنتقل إلى البشر، بحسب المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

أعراض فيروس "كورونا"

يمكن للفيروسات أن تصيب الإنسان بالمرض، إذ تشمل أعراضه سيلان الأنف، والتهاب الحلق، وربما الصداع والحمى، التي قد تستمر لبضعة أيام.

وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ضعف في الجهاز المناعي، سواء كبار أو صغار السن، هناك احتمالية تسبب الفيروس بأمراض أكثر خطورة في الجهاز التنفسي، مثل الالتهاب الرئوي أو التهاب الشعب الهوائية.

ومن المعتقد أن يكون فيروس "كورونا" أكثر خطورة من فيروسي "ميرس" و"سارس"، إذ يستغرق وقتاً أطول لظهور وتطور أعراضه. وبدوره، أوضح أستاذ الأمراض المعدية الناشئة والصحة العالمية بجامعة "أكسفورد"، بيتر هوربي، أن المرضى يعانون حتى الآن من سعال خفيف، يتتتبعه ضيق بالتنفس، مما يترتب عليه زيارة المستشفى.

كيفية انتشار فيروس "كورونا"

يمكن أن ينتشر الفيروس عن طريق ملامسة الإنسان للحيوانات. ويعتقد العلماء أن فيروس "ميرس" قد بدأ ظهوره بالإبل، بينما اعتبر آخرون أن قطط الزباد هي المسؤولة عن تفشي فيروس "سارس". ولكن، لا يعلم المسؤولون سبب تفشي فيروس "كورونا" في مدينة ووهان الصينية، حتى يومنا هذا.

وبالنسبة إلى انتقال الفيروسات من إنسان إلى آخر، فهي تحدث بمجرد ملامستك لإفرازات الشخص المصاب، مثل السعال. ويمكن انتقال الفيروس أيضاً من خلال لمس شيء معين، كان قد لمسه إنسان مصاب، ثم وضع يدك على أنفك أو فمك أو عينيك.

المتأثرون بفيروس "كورونا"

يبدو أن فيروسات "ميرس" و"سارس" و"كورونا" تؤثر بكبار السن أكثر من غيرهم. وبدوره، أوضح هوربي أنه لم يتم التأكد من وجود أطفال ضمن حالات المصابين، إذ يبلغ متوسط عمر المصابين 40 عاماً أو أكثر.

علاج فيروس "كورونا"

لا يوجد علاج محدد لفيروس "كورونا"، ولكن لا تزال الأبحاث جارية. وإذ كانت أعراض المرض أسوأ من نزلات البرد الاعتيادية، فربما عليك استشارة طبيبك.

ويستطيع الطبيب التخفيف من حدة أعراض المرض، عن طريق وصف دواء للألم أو للحمى. ومن المهم أيضاً شرب الكثير من الماء، والاستراحة، والنوم قدر الإمكان.

هل ينبغي عليك القلق من فيروس "كورونا"؟

أوضح أستاذ علم الأحياء الرياضي في جامعة "إمبريال كوليدج" بلندن، نيل فيرغسون، أن معدل الوفيات الناجم عن الإصابة بفيروس "كورونا"، في مدينة ووهان، هو أقل بالمقارنة مع فيروسي "سارس" و"ميرس"، لكنه مماثلاً لوباء الإنفلونزا الإسبانية، الذي انتشر عام 1918.

كيف يمكنك الوقاية من فيروس "كورونا"؟

تعمل معاهد الصحة الوطنية الأمريكية على لقاح ضد الفيروس الجديد، لكن سيستغرق الأمر شهوراً طويلة حتى تبدأ التجارب السريرية، وأكثر من عام حتى يصبح اللقاح متاحاً.

ولكن، ربما تكون قادراً على تقليل خطر الإصابة بالعدوى، عن طريق تجنب المصابين بفيروس "كورونا"، لذلك، حاول تجنب لمس عينيك، وأنفك، وفمك، واغسل يديك بالصابون والماء كثيراً لمدة 20 ثانية على الأقل.

وإذا كنت تخطط للسفر إلى الصين، كن على دراية بأعراض المرض وتجنب أسواق الحيوانات، حيث بدأ تفشي المرض في مدينة ووهان الصينية.