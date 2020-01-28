دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تسبب فيروس كورونا الصيني بوفاة 100 شخص، وإصابة 4500 شخص في الصين.

ويثير ظهور الفيروس وانتشاره المخاوف من حدوث وباء مميت.

وفيروس كورونا هو عبارة عن عائلة كبيرة من الفيروسات، وهي تتضمن الإلتهاب الرئوي الحاد الوخيم (SARS)، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS).

وتتضمن الأعراض الشائعة سيلان الأنف، والسعال، والتهاب الحلق، أو احتمال المعاناة من الصداع.

أما الأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي، وخاصة المسنين، فهم عرضة لخطر تحول الفيروس إلى مرض جهاز تنفسي أكثر خطورة.

وفي وقت سابق قالت السلطات في مقاطعة هوبي في الصين، والتي تقع في مركز تفشي المرض، إنه تم تأكيد وجود 1300 حالة أخرى، مما رفع العدد الإجمالي في المنطقة إلى أكثر من 2700 حالة.

ولا يزال غالبية هؤلاء في المستشفى، مع أكثر من 125 شخصاً في حالة حرجة. وبين الأحد والاثنين، كان هناك ارتفاع بنسبة 65 ٪ في عدد الحالات المبلغ عنها في الصين، من حوالي 2700 إلى أكثر من 4500.

وأصدرت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها تحذيراً من المستوى 3 ضد "السفر غير الضروري إلى الصين"، وهو أعلى تنبيه في مقياس من 1 إلى 3.

وإليكم قائمة بالدول التي تتواجد فيها إصابات فيروس كورونا: