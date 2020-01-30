باريس، فرنسا (CNN)-- أعلنت شركة الخطوط الجوية الفرنسية (آير فرانس) أنها أوقفت جميع رحلاتها إلى الصين حتى 9 فبراير/شباط المقبل، بسبب المخاوف من فيروس كورونا.

وقالت الخطوط الجوية الفرنسية، في بيان، الخميس، إنه اعتبارًا من غدِ الجمعة، ستقوم الشركة بتشغيل رحلات جوية خاصة، من وإلى بكين، وذلك بواسطة طاقم متطوع من أجل السماح لعملائها وموظفيها العودة بسلام.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت شركة مصر للطيران تعليق رحلاتها "لحين إشعار آخر"، بداية من مطلع فبرير/شباط المقبل، خشية على سلامة المسافرين وطواقمها جراء انتشار فيروس كورونا بالصين.

قرار آير فرانس ومصر للطيران يأتي لاحقا على خطوات مماثلة اتخذتها شركات طيران دولية، من بينها الخطوط الكندية ولوفتهانزا الألمانية، إضافة إلى رحلات فرعيها في سويسرا والنمسا.

وأودى فيروس كورونا بحياة نحو 170 شخصًا في الصين، إضافة إلى أكثر من 7.700 آلاف حالة إصابة في البلاد، فيما اتخذت العديد من الدول قرارات بإجلاء رعاياها من مدينة ووهان الصينية (صاحبة الظهور الأول للفيروس قبل انتقاله إلى أكثر من 20 دولة).