فيروس كورونا وصل 19 دولة.. إليكم القائمة وعدد الحالات فيها

نشر الخميس ، 30 يناير / كانون الثاني 2020

عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا يتخطى إصابات فيروس الساس في الصين

مختبر في أستراليا يتمكن من تطوير فيروس كورونا من عينة مريض

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—حدثت السلطات الصينية أرقام الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد والذي بات يُعرف باسم "ووهان كورونا" حتى تاريخ الـ29 من يناير/ كانون الثاني الجاري، لتصبح 7711 إصابة منها 170 وفاة.

وفي الوقت الذي يستمر فيه إعلان اكتشاف حالات جديدة حول العالم، نقدم لكم آخر محصلة بأسماء الدول وعدد الحالات المؤكدة رسميا:

1- أستراليا (7 إصابات على الأقل)

2- كمبوديا (إصابة واحدة على الأقل)

3- كندا (إصابتان على الأقل)

4- فنلندا (إصابة واحدة على الأقل)

5- فرنسا (5 إصابات على الأقل)

6- ألمانيا (4 إصابات على الأقل)

7- هونغ كونغ (10 إصابات على الأقل)

8- اليابان (11 إصابة على الأقل)

9- موناكو (7 إصابات على الأقل)

10- ماليزيا (7 إصابات على الأقل)

11- نيبال (إصابة واحدة على الأقل)

12- سنغافورة (10 إصابات على الأقل)

13- كوريا الجنوبية (4 إصابات على الأقل)

14- سيريلانكا (4 إصابات على الأقل)

15- تايوان (8 إصابات على الأقل)

16- تايلاند (14 إصابة على الأقل)

17- الإمارات العربية المتحدة (4 إصابات على الأقل)

18- الولايات المتحدة الأمريكية (5 إصابات على الأقل)

19- فيتنام (إصابتان على الأقل)