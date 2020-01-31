كيف تأخذ شركات الطيران احتياطاتها من فيروس كورونا خلال الرحلات الجوية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رغم أن العديد من شركات الطيران قد أوقفت رحلاتها إلى الصين، بسبب تفشي فيروس كورونا، إلا أن بعضها لا يزال يعتمد بعض تدابير السلامة لمنع انتشار هذا المرض.

أعلنت شركة طيران "كاثي باسيفيك"، في هونغ كونغ، أنها لن تقدم المناشف الساخنة والوسائد والبطانيات والمجلات، للمسافرين على متن "كاثي باسيفيك" ورحلات "كاثي دراغون" الفرعية من وإلى الصين.

ففي الدرجة الاقتصادية، سيتم تقديم وجبات خفيفة ساخنة في حقيبة يمكن التخلص منها لاحقاً. وبدلاً من تقديم كل طبق بشكل منفرد، سيتم تقديم جميع الوجبات، في صينية واحدة، لركاب درجة الأعمال والدرجة الأولى.

ويقول البيان الرسمي الصادر عن "كاثي باسيفيك": "هذه التغييرات ستمكننا من توفير حماية معززة لعملائنا وطاقمنا، مع الاستمرار في نفس الوقت، في تقديم تجربة طيران مرضية لجميع الركاب". كما تتخذ شركات الطيران الأخرى تدابير مماثلة لتقليل الاتصال بين أفراد طاقمها والمسافرين.

وتوقفت خطوط طيران هونغ كونغ عن تقديم البطانيات والوسائد لجميع الفئات على الرحلات الجوية من وإلى الصين. وبالطبع، لن يتم منح الركاب المكسرات أو الخبز أو المشروبات الساخنة على متن الرحلات الجوية أيضاً.

وفي مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، قالت شركة الخطوط الجوية التايلاندية، بالتعاون مع شركة طيران "THAI Smile" الإقليمية التابعة لهان إن طاقم الطائرة سيرتدي أقنعة وقفازات أثناء الرحلات الجوية إلى المناطق شديدة الخطورة.

وستخضع جميع الطائرات، بما في ذلك قمرة القيادة، لفترة تطهير مدتها 45 دقيقة بعد عودتها من الصين. كما ستخضع بعض أجزاء الطائرات، بما في ذلك مقاعد الركاب والجيوب وأنظمة الترفيه بالطائرة، للتنظيف العميق.

ويذكر أن عدداً من شركات الطيران قد أوقفت رحلاتها إلى الصين، من بينها الخطوط الجوية الفرنسية، والخطوط الجوية التركية، وطيران كندا، إضافة إلى شركة الطيران (لوفتهانزا).

وتشمل التدابير الأخرى لمنع انتشار فيروس "كورونا" هو فحص المسافرين، خلال الرحلات الجوية. وأبلغت شركة "All Nippon Airlines" اليابانية، وهي أكبر شركة طيران في البلاد، المسافرين، أن الموظفين سيرتدون الأقنعة، على متن على الرحلات الجوية إلى المدن الصينية، بما في ذلك بكين وشانغهاي.

وبالتالي، من المهم أن يتحقق المسافرون من المعلومات المنشورة على موقع شركة الطيران الخاصة برحلتهم.