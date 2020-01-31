كل ما تحتاج معرفته حول فيروس كورونا الجديد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت شركة الاتحاد للطيران بأبوظبي، الجمعة، تعليق رحلاتها الجوية بين العاصمة الصينية، بكين، ومدينة ناغويا في اليابان.

وأوضحت الشركة، في بيان، أن رحلاتها المتجهة من أبوظبي إلى بكين مستمرة، لافتة أن طائراتها لن تحلق بين بكين وناغويا اليابانية بشكل مؤقت، بداية من 3 فبراير/شباط المقبل.

وأضافت الاتحاد للطيران أن قرارها جاء، بسبب انخفاض الطلب على السفر حاليًا.

وأشارت الشركة إلى أنها تعمل عن كثب مع الجهات المعنية في الصين وأبو ظبي، للمساعدة في منع انتشار فيروس كورونا.

وقالت الاتحاد للطيران: "لن نجازف أبدًا بصحة وسلامة موظفينا ومسافرينا، وسنواصل الامتثال للتوجيهات واتخاذ جميع التدابير المناسبة".

وفي وقت سابق، سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة إصابة 4 أشخاص من عائلة صينية، وجدت أنهم مصابون بفيروس كورونا.

وأودى كورونا بحياة أكثر من 130 شخصًا في الصين، إضافة إلى آلاف المصابين به، منذ اكتشافه أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي. في حين سجلت 22 دولة إصابات مؤكدة بالفيروس.

ويوم الخميس، أعلنت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا كحالة طوارىء دولية، مُوضحة أن قرارها ليس بسبب تفشي الوباء في الصين، وإنما خشية من انتقاله إلى بلدان لا تتوفر فيها نظم صحية جيدة.

كما أوصت الصحة العالمية باستمرار الأعمال التجارية والرحلات الجوية المعتادة إلى الصين، مُستندة إلى المعلومات المتاحة لديها.

كانت شركات طيران دولية قد علقت رحلاتها إلى الصين، خشية من فيروس كورونا، من بينها مصر للطيران، لوفتهانزا، والخطوط التركية والبريطانية والكينية، فضلا عن شركتي طيران أمريكتين.