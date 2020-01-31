دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدرت السفارة السعودية في تركيا، الجمعة، تنبيها لرعاياها حول الإجراءات التي تتخذها السلطات التركية فيما يتعلق بفيروس كورونا، طالبة منهم الحذر والابتعاد عن الأماكن المزدحمة.

جاء ذلك في بيان للسفارة السعودية، قالت فيه: "تود سفارة المملكة في أنقرة أن تبين للمواطنين المتواجدين والزائرين لتركيا والمسافرين عبر مطاراتها أن وزارة الصحة التركية أعلنت اتخاذ تدابير صحية بشأن فايروس كورونا ستطبق على المسافرين في المطارات والموانئ التركية.."

وأضاف البيان: "تأمل السفارة من المواطنين السعوديين أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، واتباع الإجراءات المعلنة من وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية للوقاية من الإصابة بهذا الفيروس.."

وكان وزير الصحة التركي، فخرالدين قوجه قد أكد الجمعة، عدم وجود أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في تركيا، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، مشيرا إلى أن "الجهات المختصة تقوم بفحص الركاب القادمين من الصين بالكاميرات الحرارية، وتم حتى الآن فحص 11 ألف مسافر دون رصد أي حالة مشبوهة بالفيروس".

وأضاف: "لا توجد سفن ركاب قادمة من الصين إلى تركيا، باستثناء سفن شحن سيتم إخضاعها لعمليات فحص دقيق".