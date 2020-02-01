دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت وزارة الصحة ورعاية المجتمع الإماراتية، السبت، عن تشخيص حالة خامسة مصابة بفيروس "كورونا المستجد" لشخص قادم من مدينة ووهان الصينية.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام) إن حالة شخص قادم من مدينة ووهان، شخصت بفيروس كورونا في الدولة لتكون الحالة الخامسة منذ الإعلان عن تفشي هذا الوباء.

وأشارت وزارة الصحة الإماراتية إلى أن حالة الشخص المذكور "مستقرة وتحت الملاحظة والرعاية الطبية"، لافتة إلى أنه يتلقى العلاج اللازم لهذا المرض.

وذكرت الوزارة أن حالة أفراد العائلة الصينية الأربعة، والذين تم رصد حالتهم قبل أيام، مستقرة ولا يوجد ما يدعو للقلق بشأن حالتهم، منوهة إلى أن عدد الحالات في الإمارات بلغ 5 فقط وهو ما يدل على قوة وكفاءة نظام الرصد في الإمارات والشفافية في الإعلان عن اكتشاف حالات جديدة.

وأشارت الوزارة إلى أن الحالات التي اكتشفت لا تستدعي القلق، وهابت بساكني الدولة أخذ المعلومات من مصادرها وعدم تداول شائعات ومعلومات مغلوطة.