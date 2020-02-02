دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حدثت السلطات الصينية، أرقام الإصابات بفيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف بـ"ووهان كورونا" حتى السبت الأول من فبراير/ شباط الجاري، ليصبح عدد الإصابات المؤكدة 14.380 ألف حالة منها 304 حالة وفاة، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة حول العالم إلى 14.542 ألف حالة.

وفي الوقت الذي يستمر فيه إعلان اكتشاف حالات جديدة حول العالم، نقدم لكم آخر محصلة بأسماء الدول الـ26 التي سجلت رسميا إصابات إلى جانب الصين:

1- أستراليا (12 إصابات على الأقل)

2- كمبوديا (إصابة واحدة على الأقل)

3- كندا (4 إصابات على الأقل)

4- فنلندا (إصابة واحدة على الأقل)

5- فرنسا (6 إصابات على الأقل)

6- ألمانيا (8 إصابات على الأقل)

7- هونغ كونغ (13 إصابات على الأقل)

8- اليابان (20 إصابة على الأقل)

9- مكاو: (7 إصابات على الأقل)

10- ماليزيا (7 إصابات على الأقل)

11- نيبال (إصابة واحدة على الأقل)

12- سنغافورة (13 إصابات على الأقل)

13- كوريا الجنوبية (11 إصابات على الأقل)

14- سيريلانكا (إصابة واحدة على الأقل)

15- تايوان (10 إصابات على الأقل)

16- تايلاند (19 إصابة على الأقل)

17- الإمارات العربية المتحدة (5 إصابات على الأقل)

18- الولايات المتحدة الأمريكية (8 إصابات على الأقل)

19- فيتنام (6 إصابات على الأقل)

20- إيطاليا (إصابتان على الأقل)

21- الهند (إصابة على الأقل)

22- الفلبين (إصابة على الأقل)

23- روسيا (إصابتان على الأقل)

24- إسبانيا (إصابة واحدة على الأقل)

25- السويد (إصابة واحدة على الأقل)

26- المملكة المتحدة (إصابتان على الأقل)