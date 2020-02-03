ارتفاع وفيات فيروس كورونا الجديد في الصين إلى 361 حالة

بكين، الصين (CNN)-- ارتفعت أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا الجديد في الصين لتصل إلى 361 حالة وفاة، وذلك بعد أعلنت السلطات الصحية في مقاطعة هوبي الصينية وفاة 56 شخصًا بسبب الفيروس، الأحد.

وأكدت السلطات الصينية، ارتفاع عدد المصابين بالمرض إلى نحو 17 ألفًا و205 حالات إصابة بالفيروس، بزيادة تقدر بنحو اكثر من 2800 إصابة جديدة عن اليوم السابق.

وكانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت حالة الطوارئ العالمية على خلفية ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا الجديد، المعروف أيضا باسم فيروس ووهان الصيني، وذلك على خلفية تسجيل آلاف الإصابات بالفيروس.