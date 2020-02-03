أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلنت الإمارات تعليق جميع الرحلات من وإلى المدن الصينية باستثناء العاصمة، بكين، ابتداء من 5 فبراير/شباط الجاري، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات الإثنين.

وسيخضع المسافرون من بكين إلى فحص طبي يستغرق من 6 إلى 8 ساعات في المطار، وفقا لما ذكره البيان الذي نقلته الوكالة الإماراتية.

وتأتي هذه الإجراءات بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا الذي تفشى في الصين مؤخرا وتسبب بمئات الوفيات بعد أن أصيب الآلاف به.

يذكر أن وزارة الصحة الإماراتية كانت قد أعلنت عن رصد 5 إصابات بهذا الفيروس، وهم 4 أفراد من عائلة صينية ومسافر قادم من مدينة ووهان التي تفشى فيها الفيروس.