بكين، الصين (CNN)-- أفادت هيئة الصحة في مقاطعة هوبي الصينية أن 64 شخصًا آخرين قد توفوا، بسبب فيروس كورونا، يوم الإثنين، مما رفع عدد القتلى في المقاطعة إلى 414، منذ بداية انتشار فيروس كورونا.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد من توفوا جراء الفيروس حول العالم إلى 426 شخصًا.

وأكدت السلطات الصينية حدوث 2345 حالة إصابة جديدة بالفيروس في هوبى، الإثنين، ليصل إجمالي حالات الإصابة في المقاطعة إلى 13522 حالة.

وتم نقل 10990 مريضًا في المستشفى في هوبي، بما في ذلك 576 في حالة حرجة، وفقا لهيئة الصحة في هوبي.

في حين تجاوز العدد العالمي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا حتى الآن أكثر من 19 ألف حالة.