دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على أول دواء لعلاج حساسية الفول السوداني عند الأطفال، وذلك بعد تصويت اللجنة الاستشارية والموافقة عليه في سبتمبر/أيلول.

ويمكن استخدام دواء "Palforzia" للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و17 عاماً. ويعمل هذا الدواء على تقليل حدوث ردود الفعل التحسسية وشدتها لدى الأطفال الذين يعانون من حساسية الفول السوداني، حيث أن تناوله حتى بمقدار صغير يمكن أن يكون ضاراً للأطفال المصابين بالحساسية.

ويتجنب الأطفال تناول الفول السوداني لتجنب ردود الفعل التحسسية. وقال الدكتور بيتر ماركس، مدير مركز تقييم وبحوث الأحياء في إدارة الأغذية والدواء في بيان إنه على الرغم من أن ذلك سيبقى ضرورياً مع دواء "Palforzia"، إلا أن خطر حدوث ردود الفعل ستكون أقل.

وأضاف أنه "بالتزامن مع تجنب تناول الفول السوداني، سيوفر استخدام "Palforzia" خياراً للعلاج الذي وافقت عليه إدارة الاغذية والدواء، للمساعدة في الحد من مخاطر هذه الحساسية لدى الأطفال الذين يعانون من حساسية الفول السوداني".

ووفقاً للكلية الأمريكية للحساسية والربو والمناعة، يعاني أكثر من 2.5٪ من الأطفال الأمريكيين من حساسية الفول السوداني، وهي واحدة من الحساسية الغذائية الأكثر شيوعاً في البلاد.

وبالنسبة للذين يعانون من هذه الحساسية، يمكن أن يؤدي تناول الفول السوداني إلى بعض الأعراض مثل التشنج، وعسر الهضم، وخلايا النحل، والتورم، وحتى الإغماء أو الدوار.

كيف يعمل العلاج؟

يعمل العلاج الجديد بشكل أساسي عن طريق إعطاء الأطفال جرعات محددة من بروتين الفول السوداني.

وفي تجربة مقدمة من الشركة المصنعة للدواء "Aimmune Therapeutics"، فإن ثلي الأطفال لديهم القدرة على تناول ما يعادل حصتين من الفول السوداني دون ظهور أعراض حساسية بعد العلاج الذي استمر لعدة شهور. وقد يُطلب من المرضى تناول العلاج لمدة 6 أشهر أو أكثر، وقد اضطر حوالي 9٪ من الأطفال الذين يتناولون الدواء إلى التوقف عن العلاج، لأن تفاعلات الحساسية لديهم كانت أكثر شدة.

ويمكن أن تحدث الحساسية المفرطة في أي وقت مع تناول "Palforzia"، لكن المرضى يكونون أكثر عرضة للخطر أثناء وبعد زيادة الجرعة الأولية، وبعد تناول الجرعة الأولى في كل مستوى من مستويات الجرعات. وإذا كان المريض يتحمل الجرعة الأولى عند زيادة كل مستوى، يمكن له الاستمرار في ذلك يومياً في المنزل. ويأتي "Palforzia" على شكل مسحوق مصنوع من الفول السوداني الفعلي، ويجب أن يُخلط مع الطعام شبه الصلب مثل اللبن أو التفاح.

وسيتعين على مقدمي الخدمة أيضاً أو مقدمي الرعاية، تقديم المشورة للمرضى للحفاظ على حقنة من الدواء معهم جاهزةً للاستخدام في جميع الأوقات.