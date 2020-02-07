تسجيل إصابة أصغر رضيع بفيروس كورونا بعد ولادته بـ30 ساعة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصيب رضيعان حديثا الولادة بفيروس كورونا الجديد في مدينة ووهان الصينية، وذلك وفقاً لما ذكرته القناة التلفزيونية الحكومية الصينية "CCTV".

تم تشخيص إصابة أصغر رضيع، يبلغ عمره 30 ساعة فقط، بفيروس كورونا الجديد، حيث كانت والدته مصابة أيضاً بالفيروس. واقترحت القناة التلفزيونية أن الأم نقلت الفيروس إلى الجنين عن طريق الرحم.

ولكن، من الصعب معرفة حقيقة تأثر الجنين في الرحم، فهناك أيضاً احتمالات أخرى لإصابته، قد تكون بسبب سعال الأم، أو الرضاعة الطبيعية، أو حتى أثناء عملية الولادة.

قالت مديرة الفرع الطبي بجامعة تكساس، سوزان مكليلان: "هل تعرض الجنين للعدوى لأن الأغشية المخاطية كانت مكشوفة للفيروس، الذي حملته الأم، أم أنه نقل عبر الدم من خلال المشيمة؟ ليس لدينا أي فكرة".

قال بول هانتر، وهو أستاذ الطب بجامعة "إيست أنجليا" في بريطانيا، إن الرضيع المولود عن طريق المهبل يتعرض لميكروبات الأمعاء، أي أنه "إذا أصيب الطفل بفيروس كورونا بعد أيام قليلة من الولادة ، لا يمكننا حاليًا معرفة ما إذا أصيب الطفل في الرحم أو أثناء الولادة".

وبدورها، حذرت مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، نانسي ميسونييه، من أن "هناك الكثير ما لا نعرفه حول فيروس كورونا الجديد".