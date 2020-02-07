ارتفاع جديد في عدد ضحايا فيروس كورونا يسجل 638 حالة وفاة حول العالم

كل ما تحتاج معرفته حول فيروس كورونا الجديد

بكين، الصين (CNN)-- أكدت لجنة الصحة الوطنية الصينية، مساء الخميس، وفاة 73 شخصًا آخرين، بعد إصابتهم فيروس كورونا، وعو ما يرفع حصيلة الضحايا في البلاد إلى 636.

وعالميًا، ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 638، مع وفاة حالة إصابة واحدة في هونغ كونغ، وحالة أخرى في الفلبين.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الصين 31161 على الأقل، وفقا للجنة الصحة الوطنية الصينية.

يأتي هذا في وقت وصل عدد الحالات المصابة بالفيروس حول العالم إلى 31,465 حالة، بما في ذلك الصين.

وقالت الهيئة الصحية لمقاطعة هوبي الصينية، إن عدد من توفوا في المقاطعة يبلغ 618 شخصًا حتى أمس الخميس، بزيادة قدرها 69 شخصًا عن اليوم السابق.

وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المُؤكدة في هوبي، التي تعد مكان ظهور وانتشار الفيروس، إلى 22.112 حالة.

كما ذكرت هيئة الصحة بمقاطعة هوبي أن 841 مريضًا من أصل 15804 في المستشفى في حالة خطيرة.