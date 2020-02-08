دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، تسجيل بؤرة إصابة بمرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة (H5N8) في مشروع دواجن بياض في محافظة حريملاء في منطقة الرياض.

وأعلنت الوزارة وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن "فرق الطوارئ الميدانية التابعة للوزارة بالتخلص الصحي من 35000 طائر مخالط للطيور المصابة".

ونقل التقرير على لسان المتحدث باسم الوزارة، عبدالله أبا الخيل، قوله إن "النوع الذي تم تسجيله (H5N8)، عترة تصيب الطيور فقط ولا تنتقل إلى الإنسان، حيث لا تشكل خطراً على الصحة العامة".

ودعا المتحدث جميع مشاريع الدواجن في المملكة "أهمية تعزيز جميع إجراءات الأمن الحيوي في المشاريع، ومربي الدواجن من المواطنين إلى اخذ الحيطة والحذر، وتطبيق الإجراءات الوقائية عند التعامل مع الطيور، وعدم إدخال طيور جديد خلال الفترة الحالية".

ودعت الوزارة وفقا للتقرير "المواطنين في المملكة إلى عدم صيد الطيور المهاجرة أو البرية، وذلك للوقاية من مخاطر الإصابة بالمرض، وإبلاغ فرق طوارئ الثروة الحيوانية على الرقم المجاني 8002470000، عند الاشتباه بالمرض أو ارتفاع معدل النفوق في الطيور".