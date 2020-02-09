فيروس كورونا.. ارتفاع الوفيات لـ813.. وإطلاق اسم مؤقت على الفيروس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ارتفعت حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا الجديد، إلى 813 وفاة بعد تسجيل 89 حالة وفاة جديد حتى نهاية السبت في مقاطعة هوبي في الصين.

وارتفع عدد الحالات التي سجلت إصابة بالفيروس إلى 37 ألف شخص حول العالم في الوقت الذي أكدت فيه السلطات الصحية في الصين أن الفيروس يمكنه الانتقال من شخص إلى آخر.

وأعلنت مسؤولون صينيون في مؤتمر صحفي، السبت، عن إطلاق اسم مؤقت على الفيروس وتسميته بـ"نوفل كورونا فيروس بينومونيا" (Novel Coronavirus Pneumonia) أو اختصارا بـ" NCP".

ويذكر أن فيروس كورونا الجديد تجاوز في عدد الوفيات التي تسبب بها، عدد الوفيات التي تسبب بها فيورس سارس الذي قتل 774 في العام 2003.