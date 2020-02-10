ارتفاع أعداد وفيات فيروس كورونا الجديد في الصين إلى 908 أشخاص

بكين، الصين (CNN)-- أكدت لجنة الصحة الوطنية الصينية، مساء الأحد، وفاة 97 شخصاً آخرين سبب فيروس كورونا الجديد (ووهان)، مما يرفع حصيلة الوفيات نتيجة الإصابة بالمرض في الصين إلى 908 أشخاص، بالإضافة إلى حالتي وفاة، واحدة في هونغ كونغ، وأخرى في الفلبين.



وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس، في الصين القارية 40171 حالة على الأقل، بزيادة قدرها 3062 حالة، وفقاً للسلطات الصحية الصينية.



وجاءت الغالبية العظمى من الوفيات في مقاطعة هوبي، حيث حصد المرض أرواح 871 شخصًا في المقاطعة منذ اكتشاف انتشار المرض في ديسمبر كانون الأول الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، أن المرض لم يصل إلى مستوى الجائحة، ولا يمثل وباءً عالميًا، فيما أعلنت قبل يومين أن العالم يواجه نقصا في معدات الوقاية من المرض، في إشارة إلى الأقنعة الطبية الواقية التي لا تمنع الإصابة بالمرض لكنها تحد من انتشاره.

فيما يعقد في مدينة جنيف السويسرية، الثلاثاء 11 فبراير شباط منتدى بحثي دولي، بمشاركة كبرى المراكز البحثية في العالم، لمناقشة سبل واحتمالات إنتاج وتسريع إنتاج عقاقير لمواجهة انتشار المرض.

وتجاوز أعداد المصابين بالمرض في نحو 25 دولة، حوالي أكثر من 350 حالة إصابة بالمرض، فيما تفرض السلطات الصحية في أغلب دول العالم، إجراءات استثنائية في المطارات والمعابر الدولية للحد من انتشار المرض، الذي بدأ انتشاره في سوق للحيوانات البرية في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر كانون الأول الماضي.