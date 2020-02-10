الإمارات تسجل حالة جديدة بفيروس كورونا وتكشف وضع المصابين الآخرين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت الإمارات عن تشخيص حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد يوم من الإعلان عن شفاء أول حالة في الدولة.

وقالت الإمارات إن الحالة الجديدة المصابة تحمل الجنسية الهندية، مشيرة إلى أن جميع الحالات التي شُخصت إصابتها بالمرض في حالة مستقرة باستثناء حالة وحيدة تحت العناية المكثفة.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، الأحد، عن شفاء أول حالة مصابة بالمرض، وهي سيدة صينية تبلغ من العمر 73 عاما.

وبهذه الحالة الجديدة يصل عدد الحالات المتكشفة في الإمارات إلى 8 حالات منذ الإعلان عن تفشي هذا الفيروس حول العالم.