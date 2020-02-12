قفزة جديدة في حصيلة ضحايا كورونا تسجل 1107 حالة وفاة على مستوى العالم

بكين، الصين (CNN)-- قالت هيئة الصحة في مقاطعة هوبي الصينية إن 94 شخصًا آخرين ماتوا، بسبب فيروس كورونا، الثلاثاء، مما رفع عدد الضحايا في المقاطعة وحدها إلى 1068 منذ تفشي المرض.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الوفيات في الصين إلى 1105 على الأقل. وعالميًا، أصبحت الحصيلة 1107، بعد إضافة حالتي وفاة، واحدة في هونغ كونغ، والثانية بالفلبين.

وأكدت سلطات هوبي حدوث 1638 حالة إصابة أخرى بالفيروس في المقاطعة، الثلاثاء، وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات في المنطقة مركز تفشي كورونا، إلى 33366 حالة.

وتم نقل 26121 مريضًا إلى المستشفى في هوبي، من بينهم 1517 مصابًا في حالة حرجة، وفقًا لما ذكرته هيئة الصحة، فضلا عن 2639 مريضًا قد خرجوا.

وإلى الآن تجاوز العدد العالمي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس 44138 حالة، غالبيتها في الصين.

ومن المتوقع أن تصدر لجنة الصحة الوطنية الصينية أرقامًا لكل مقاطعات الصين في وقت لاحق.