الرجل الأكبر سناً في العالم عمره 112 عاماً.. ما هو سره؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يبلغ شيتيتسو واتانابي الـ113 عاماً الشهر المقبل، لكنه حصل على هدية عيد ميلاد مبكرة من موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، والتي أكدّت أنه أكبر رجل حي في العالم.

وحصل واتانابي على الشهادة يوم الأربعاء في دار لرعاية المسنين حيث يعيش في نيغاتا، اليابان، ويبلغ عمره 112 عاماً، و344 يوماً، وفقًا لـ"غينيس".

وفي مقابلة أجريت معه العام الماضي، قال واتانابي إن سر طول العمر هو "عدم الغضب والاحتفاظ بابتسامة على وجهك".

كما أنه يحب الحلويات، مثل السكر البني، لكنه يستمتع غالباً بأشياء مثل الكسترد والكريمات المعبأة في هذه الأيام، لأنه فقد أسنانه.

وُلد واتانابي في 5 مارس/آذار 1907، وكان الأكبر بين ثمانية أطفال.

وبحسب "غينيس"، فقد عمل لدى شركة سكر لعدة سنوات، قبل أن يعمل في مكتب زراعي حكومي ياباني حتى تقاعده. وكان أيضا في الجيش في عام 1944 مع نهاية الحرب العالمية الثانية.

واستمر واتانابي بالعمل في حديقة منزله، وزرع الفاكهة والخضار حتى بلغ 104 أعوام. وكان لديه 5 أطفال.

يُذكر، أن أكبر شخص في العالم يعيش في اليابان أيضاً. وولدت كاني تاناكا في الثاني من يناير/كانون الثاني عام 1903، لتتجاوز الـ 117 عاما في يناير/كانون الثاني، وفقا لـ"غينيس". وقد حصلت على لقب أكبر شخص حي في العالم وأكبر امرأة حية العام الماضي.