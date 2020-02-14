دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الصحة المصرية، اكتشاف أول حالة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا الجديد على الأراضي المصرية.

وأكدت الوزارة، في بيان مشترك مع منظمة الصحة العالمية، الجمعة، أن الشخص المشتبه في إصابته بالمرض، أجنبي ولا يحمل الجنسية المصرية، مشيرة إلى أنه تم اكتشاف إصابته من خلال الإجراءات الصحية التي تفرضها السلطات المصرية لاكتشاف حالات الإصابة بالمرض، على المسافرين القادمين إلى مصر من الخارج.

وبحسب المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد، فإن المصاب بالمرض، لم تبد عليه أي أعراض للإصابة بالمرض، لكن التحاليل المعملية أكدت حمله للمرض.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، أن المصاب يخضع حاليًا لكافة إجراءات الحجر الصحي المتبعة بشأن اكتشاف حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد، ونُقل إلى إحدى المستشفيات المحلية، لافتًا إلى أنه تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية للتعامل مع الحالة.

وكانت الصين أعلنت، في وقت سابق، الجمعة، إصابة نحو أكثر من 1700 من الطاقم الطبي في البلاد، بفيروس كورونا الجديد، فيما ارتفعت حالات الوفاة نتيجة الإصابة بالمرض إلى اكثر من 1400 حالة وفاة في الصين وحدها، فيما لم يتم تسجيل أي وفيات نتيجة للإصابة بالمرض خارج الصين سوى في ثلاث حالات فقط.

وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية لـCNN، الخميس، إنه لا يمكن التنبؤ بموعد احتواء انتشار فيروس كورونا الجديد، نظرًا لقلة المعلومات حول المرض، فيما لم تعلن المنظمة، وصول انتشار المرض إلى مستوى الجائحة.