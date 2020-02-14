الصين تعلن إصابة 1716 عنصرا بالطواقم الطبية بفيروس كورونا ووفاة 6 منهم

هونغ كونغ (CNN)— أعلنت الحكومة الصينية، الجمعة، إصابة 1716 عنصرا عاملا بالطواقم الطبية ممن تعاملوا بصورة مباشرة مع حالات لمصابين بفيروس كورونا الذي بات يعرف باسم "ووهان كورونا" نسبة للمنطقة التي بدأ فيها.

جاء ذلك على لسان نائب وزير لجنة الصحة الوطنية في الصين حيث أوضح في مؤتمر صحفي، الجمعة، أنه وحتى تاريخ الـ11 من فبراير/ شباط الجاري، توفي 6 من الكوادر الطبية الذين شخصوا بالإصابة بفيروس كورونا.

ولفت المسؤول الصيني أن 87.5% من الكوادر الطبية التي تم تشخيص إصابتها بالفيروس كانت في مقاطعة هوبي (أي 1502 شخصا من أصل الـ1716).

وأكدت السلطات الصينية على تطبيق إجراءات جديدة من شأنها توفير حماية أكبر للعاملين بفرق الطواقم الطبية منها توفير فترات راحة أكبر وتزويدهم بالمعدات الطبية الكافية لمعالجة المصابين.