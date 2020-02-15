بكين، الصين (CNN)-- قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، السبت، إن عدد الوفيات من جراء فيروس كورونا الجديد في جميع أنحاء الصين ارتفع إلى 1523، وذلك حتى نهاية يوم الجمعة.

وتشير هذه التقديرات إلى زيادة قدرها 143 حالة وفاة عن اليوم السابق. في حين ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في الصين إلى 66492، أي بزيادة 2661 حالة عن يوم الخميس.

وأضافت لجنة الصحة الوطنية الصينية أن ما مجموعه 8096 مريضًا شفوا وخرجوا من المستشفى.

وتؤدي الوفيات الجديدة في الصين إلى زيادة عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس التاجي على المستوى العالمي إلى 15026 حالة وفاة، ضمنها 3 حالات في هونغ كونغ والفلبين واليابان.

بجانب ما لا يقل عن 67097 حالة مؤكدة بالفيروس التاجي الجديد في جميع أنحاء العالم.