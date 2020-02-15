خبيرة لـCNN: أسئلة عديدة لا نعرف إجاباتها عن فيروس كورونا

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قالت لوري غاريت، الخبيرة بشؤون الأوبئة ومؤلفة كتاب "إيبولا: قصة الانتشار" إن هناك العديد من الأسئلة التي لا نعرف إجاباتها فيما يتعلق بفيروس كورنا الجديد والذي بات يُعرف باسم "ووهان كورونا" نسبة إلى منطقة ووهان التي ظهر فيها في الصين.

جاء ذلك في مقابلة للخبيرة مع CNN حيث قالت: "في الحقيقة كان هناك تأخر بالفحوصات حيث ابلغت مناطق عديدة داخل الدولة (الصين) عن نفاذ معدات الفحص، وفي ووهان وقبل أن يموت الطبيب الذي أطلق الإنذار وعوقب على فعلته هذه، وكان يطلب في الثاني والثالث من فبراير قبل وفاته المزيد من معدات الفحص.."

وتابعت قائلة: "السؤال الآخر هو لماذا ارتفعت بصورة كبيرة أعداد الوفيات؟ إن كان كل ما يفعلوه هو التعامل مع حالات متوسطة ويقدمون لوائح لأعداد الإصابات هذه، فإن عدد المتوفين بسبب الفيروس كان يجب أن يبقى بالمعدل ذاته الذي رأيناه، لماذا ارتفعت أرقام الوفيات بصورة كبيرة أيضا؟ هذا ليس منطقيا".

وأضافت: "ليس لدينا معلومات أو بيانات حول أعداد المتوفين لأسباب أخرى في ووهان وهوباي، الأشخاص محجور عليهم في منازلهم ويمكن أن يكونوا قد قدم لهم أدوية لأمراض أخرى يعانون منها ويحتمل أنه لم يقدم لهم شيء، ومن المحير أننا لا نعلم ما الذي ننظر إليه، من الذي يموت وكيف يتم التعرف على ذلك ولماذا لم تستمر معدلات الوفيات بالمستوى ذاته.."