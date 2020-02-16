دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأحد، عن مغادرة المبتعثين السعوديين القادمين من مدينة ووهان الصينية، من الحجر الصحي.

وقالت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "بفضل الله خروج الطلاب السعوديين العشرة القادمين من مدينة ووهان الصينية من الحجر الصحي بعد الإطمئنان على صحتهم وسلامتهم وإجراء كافة الإجراءات الطبية اللازمة".

وتداول عدد من المغردين صورة للمبتعثين بعد خروجهم من الحجر الصحي معبرين عن سعادتهم بخلوهم من الفيروس.

وكان قد وصل المبتعثون من الصين في 2 فبراير/شباط الجاري بعد إجلائهم، وتم نقلهم إلى سكن مخصص حيث قضوا فترة الحجر الصحي للتأكد من خلوهم من الفيروس.

يذكر أن السعودية لم تعلن عن أي إصابة بالفيروس على أراضيها بعد، منذ أن تفشى كورونا أواخر يناير/كانون ثاني الماضي.