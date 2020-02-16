الصين: 142 وفاة و2000 إصابة جديدة بفيروس كورونا السبت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات الصينية وفاة 142 شخصا، السبت، بفيروس كورونا الجديد، الذي بات يعرف باسم "ووهان كورونا" نسبة للمنطقة التي ظهر فيها في الصين، لترتفع بذلك عدد الوفيات في الصين فقط إلى 1665 وفاة.

أما فيما يتعلق بالإصابات الجديدة، أعلنت مفوضية الصحة الصينية عن تشخيص 2009 إصابات جديدة في يوم واحد ليرتفع بذلك عدد المصابين داخل الصين إلى 68.500 ألف مصاب.

ولفتت المفوضية الصينية إلى أن ما مجموعه 9419 مصابا بفيروس كورونا تماثل للشفاء منذ انتشار الوباء وخرجوا من المستشفيات.

على الصعيد الدولي، كانت السلطات الفرنسية قد أعلنت، السبت، وفاة سائح صيني بفيروس كورونا لتسجل بذلك أول حالة وفاة بالفيروس في أوروبا، في حين سجلت كل من هونغ كونغ والفلبين واليابان حالة وفاة واحدة في كل منها.