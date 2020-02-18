دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصاب فيروس كورونا الجديد حتى الآن أكثر من 73 ألف شخص حول العالم. ووسط مخاوف من تفشي هذا المرض، إليك كل ما يجب أن تعرف عنه منذ بداية ظهوره إلى الآن.

وأُبلغ عن فيروس كورونا الجديد لأول مرة في أواخر ديسمبر/كانون الأول من عام 2019. وإليك خط زمني لما حصل منذ ذلك الحين:

17 فبراير / شباط 2020:

مسافرة توثّق إجلاءهم من سفينة سياحية انتشر فيها فيروس كورونا

كانت كاري مانيسكالو من بين أكثر من 300 راكب أمريكي تم إجلاؤهم من سفينة دياموند برينسيس التي انتشر فيها فيروس كورونا في اليابان، وقد وثّقت عملية الإجلاء عبر هذا الفيديو.

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17 فبراير / شباط 2020:

ارتفاع أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا إلى 1775 شخصاً

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، وفاة 105 أشخاص نتيجة الإصابة بفيروس كورونا الجديد في الصين، مشيرة إلى أن 100 شخص توفيوا في مقاطعة هوبي، والتي بدأ فيها انتشار المرض في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وارتفعت أعداد المتوفين نتيجة الإصابة بالفيروس المميت في العالم إلى 1775 شخصاً، من بينهم خمس وفيات خارج الصين في كل من هونغ كونغ، وتايوان، واليابان، والفلبين، وفرنسا.

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16 فبراير / شباط 2020:

عدد حالات فيروس كورونا الجديد في الإمارات يصل إلى 9 إصابات

أعلنت الإمارات عن رصد حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا، الأحد، لصيني يبلغ من العمر 37 عاماً، ليصل عدد الإصابات في الدولة إلى 9.

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15 فبراير / شباط 2020:

وفاة سائح صيني مصاب بفيروس كورونا في فرنسا ليسجل أول وفاة بأوروبا

توفي سائح صيني شُخصت إصابته بفيروس كورونا، في فرنسا، ليكون بذلك أول شخص مصاب بالفيروس يتوفى في أوروبا، وذلك وفقاً لما أعلنته، اغنيس بوزين، وزيرة الصحة الفرنسية في بيان لـCNN.

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14 فبراير / شباط 2020:

الصين تُعلن إصابة 1716 من الطواقم الطبية بفيروس كورونا ووفاة 6 منهم

أعلنت الحكومة الصينية، الجمعة، إصابة 1716 عنصراً عاملاً بالطواقم الطبية، ممن تعاملوا بصورة مباشرة مع حالات لمصابين بفيروس كورونا.

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14 فبراير / شباط 2020:

ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا عالميًا إلى 1486

ذكرت هيئة الصحة في مقاطعة هوبي الصينية، الجمعة، إن 116 شخصًا قد ماتوا بسبب فيروس كورونا في المقاطعة، مما رفع عدد القتلى في بؤرة تفشي الفيروس إلى 1426 إصابة.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الوفيات في الصين إلى ألف و483 على الأقل، بينما أصبحت الحصيلة العالمية ألف و486 إصابة، مع وجود 3 حالات وفاة في هونغ كونغ، والفلبين، واليابان.

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13 فبراير / شباط 2020:

شخصان يتعافيان من فيروس كورونا يتحدثان لـCNN عن تجربتهما

تحدثت CNN مع اثنين من مرضى فيروس كورونا الجديد، بعدما تعافيا من المرض.

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13 فبراير / شباط 2020:

الصين تُعلن عدد المصابين بفيروس كورونا وعدد من تماثل للشفاء

أعلنت مفوضية الصحة الصينية، الخميس، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد بلغ 59 ألف و804 إصابة.

ويعني هذا الإعلان أن عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع منذ حصيلة اليوم السابق بـ15 ألف و152 حالة، بينما شُفي 5911 مصاب وخرجوا من المستشفيات.

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11 فبراير / شباط 2020:

عدد ضحايا فيروس كورونا يكسر حاجز الألف على مستوى العالم

أعلنت الصين أن 103 أشخاص توفيوا بسبب فيروس كورونا في مقاطعة هوبي، مما رفع عدد الوفيات في المقاطعة وحدها إلى 974. وبذلك يرتفع إجمالي عدد الوفيات في الصين إلى 1011 على الأقل، إضافة إلى حالتي وفاة في هونغ كونغ والفلبين.

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09 فبراير / شباط 2020:

ارتفاع أعداد وفيات فيروس كورونا الجديد في الصين إلى 908 أشخاص

أكدت لجنة الصحة الوطنية الصينية، وفاة 97 شخصاً آخرين بسبب فيروس كورونا الجديد (ووهان)، مما يرفع حصيلة الوفيات نتيجة الإصابة بالمرض في الصين إلى 908 أشخاص، بالإضافة إلى حالتي وفاة، واحدة في هونغ كونغ، وأخرى في الفلبين.

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09 فبراير / شباط 2020:

وفاة أول مواطن أمريكي بعد إصابته بفيروس كورونا

تُوفي مواطن أمريكي جراء الإصابة بفيروس كورونا الجديد. وهو من أصل صيني، وكان يعيش في ووهان، وهي المدينة التي بدأ فيها المرض بالتفشي.

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09 فبراير / شباط 2020:

الإمارات تُعلن خبر شفاء أول حالة مصابة بفيروس كورونا

أعلنت الإمارات عن شفاء أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستحدث، وهي سيدة صينية تبلغ من العمر 73 عاماً تنتمي للعائلة التي تم تشخيص إصابتها بأعراض الفيروس أواخر يناير/كانون ثاني الماضي.

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08 فبراير / شباط 2020:

تسجيل أعلى معدل وفيات في يوم واحد بسبب فيروس كورونا

توفي 86 شخصاً في الصين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف بـ"ووهان كورونا فيروس"، ليسجل بذلك أعلى عدد وفيات في يوم واحد بهذا الفيروس.

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08 فبراير / شباط 2020:

الإمارات تعلن تشخيص إصابتين جديدتين بفيروس كورونا ليرتفع المجموع إلى 7

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، مساء الجمعة، عن تشخيص إصابتين جديدتين بفيروس كورونا الجديد أو ما يُعرف بـ"ووهان كورونا" ليرتفع بذلك عدد الحالات المشخصة في الدولة إلى 7.

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07 فبراير / شباط 2020:

مستشفى ووهان يعلن وفاة الطبيب الصيني مُكتشف كورونا بعد إصابته بالفيروس

توفي الطبيب الصيني لي وين ليانغ، مُكتشف فيروس كورونا، بحسب بيان صادر من مستشفى ووهان المركزي.

وكان ليانغ من بين العديد من الأطباء الذين استهدفتهم الشرطة، لمحاولة إطلاق الصافرات حول الفيروس القاتل في الأسابيع الأولى من تفشي الفيروس.

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05 فبراير / شباط 2020:

ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا حول العالم إلى أكثر من 490

قالت هيئة الصحة في مقاطعة هوبي بالصين، إن 65 شخصًا توفيوا، بسبب فيروس كورونا التاجي، مما رفع عدد الوفيات في هوبي، منذ بداية انتشار الفيروس إلى 479.

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3 فبراير / شباط 2020:

عدد ضحايا فيروس كورونا في الصين يتخطى ضحايا وباء سارس

تخطى عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا ووهان في الصين، عدد الوفيات الناجمة عن وباء متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد، الذي يُعرف بـ"سارس" عام 2003.

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03 فبراير / شباط 2020:

ارتفاع وفيات فيروس كورونا الجديد في الصين إلى 361 حالة

ارتفعت أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا الجديد في الصين لتصل إلى 361 حالة وفاة، وذلك بعد أعلنت السلطات الصحية في مقاطعة هوبي الصينية وفاة 56 شخصًا بسبب الفيروس، الأحد.

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02 فبراير / شباط 2020:

التناقض بين التغطية في الصين لفيروس كورونا والواقع "المرير"

تحاول وسائل الإعلام الرسمية في الصين طمأنة المواطنين بأن تفشي الفيروس تحت السيطرة، لكن الناس في ووهان يصفون حقيقة يائسة لـCNN.

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02 فبراير / شباط 2020:

منها طائرات الدرون.. هكذا تتعامل الصين مع فيروس كورونا حالياً

تنصح المزيد من الدول رعاياها بعدم السفر إلى الصين، حيث تتخذ البلاد تدابير متزايدة لاحتواء تفشي فيروس كورونا القاتل. بعض هذه التدابير تشمل منع السكان من مغادرة منازلهم وتنفيذ أمر يلزم الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من وسط المدينة باختيار فرد من أفراد الأسرة يمكنه مغادرة المنزل كل يومين للتسوق من متجر البقالة.

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02 فبراير / شباط 2020:

تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا خارج الصين

أعلنت الفلبين الأحد، تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، لتصبح بذلك أول حالة وفاة تُسجل خارج الصين.

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01 فبراير / شباط 2020:

الإمارات تعلن عن تشخيص الحالة الخامسة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ورعاية المجتمع الإماراتية، السبت، عن تشخيص حالة خامسة مصابة بفيروس "كورونا المستجد" لشخص قادم من مدينة ووهان الصينية.

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01 فبراير / شباط 2020:

فيروس كورونا يصل 4 دول جديدة ليصبح المجموع 26 دولة

حدثت السلطات الصينية أرقام الإصابات بفيروس كورونا الجديد ليصبح العدد 11 ألف و791 حالة، منها 259 وفاة. وفي الوقت الذي يستمر فيه إعلان اكتشاف حالات جديدة حول العالم، وصل الفيروس إلى 26 دولة حول العالم.

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31 يناير / كانون الثاني 2020:

فيروس كورونا يصل 3 دول جديدة ليصبح المجموع 22 دولة

حدثت السلطات الصينية أرقام الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد لتصبح 9692 إصابة منها 213 وفاة. وفي الوقت الذي يستمر فيه إعلان اكتشاف حالات جديدة حول العالم، وصل الفيروس إلى 22 دولة حول العالم.

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31 يناير / كانون الثاني 2020:

منظمة الصحة العالمية تعلن فيروس كورونا كـ"حالة طوارئ" دولية

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس كورونا الجديد يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا.

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31 يناير / كانون الثاني 2020:

تعهدت ببنائه بـ6 أيام.. مستشفى ووهان بالصين بالفاصل الزمني

يبدو أن الصين باتت تسابق الزمن لبناء منشآت طبية جديدة لاحتواء فيروس كورونا الجديد، الذي تسبب بحالة ذعر عالمي، وأوضحت وكالة أنباء شينخوا الصينية أن المستشفى سيُبنى على مساحة 25 ألف متر مربع، ليمكنه استيعاب نحو 1000 سرير.

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30 يناير / كانون الثاني 2020:

احتجاز 6 آلاف شخص على متن سفينة في إيطاليا للاشتباه بإصابة امرأة بفيروس كورونا

قالت وسائل إعلام إيطالية إن ما لا يقل عن 6 آلاف شخص جرى احتجازهم على متن سفينة سياحية، وذلك لحين اختبار صحة امرأة صينية، والتأكد من عدم إصابتها بفيروس كورونا.

وأوضحت وكالة الأنباء الإيطالية (ANSA) وخدمة الإذاعة العامة (RAI)، أن زوجان من هونغ كونغ تم احتجازهما بشكل منفصل، في غرفة انفرادية في مستشفى على متن سفينة رحلات بحرية (كوستا سميرالدا).

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30 يناير / كانون الثاني 2020:

الخفافيش "خزان الفيروسات" قد تكون مصدر فيروس كورونا الجديد

بعد تفشي فيروس كورونا "ووهان" في أجزاء مختلفة من حول العالم، يرجح العلماء أن نوعاً من الثعابين قد يكون المصدر الأصلي للفيروس. ومع ذلك، يقول خبراء في الأمراض المعدية، إن الخفافيش هي مصدر العدوى.

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30 يناير / كانون الثاني 2020:

فيروس كورونا يصل إلى 19 دولة

حدثت السلطات الصينية أرقام الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد حتى تاريخ الـ29 من يناير/ كانون الثاني، لتصبح 7711 إصابة منها 170 وفاة. وفي الوقت الذي يستمر فيه إعلان اكتشاف حالات جديدة حول العالم، وصل الفيروس إلى 19 دولة حول العالم.

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29 يناير / كانون الثاني 2020:

إصابة 4 أشخاص من عائلة صينية بفيروس كورونا الجديد بالإمارات

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية في دولة الإمارات العربية المتحدة أن هناك 4 أشخاص من عائلة صينية أصيبوا بفيروس كورونا الجديد، وذلك بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام". وكانت العائلة قادمة من مدينة ووهان بالصين.

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29 يناير / كانون الثاني 2020:

تخطي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إصابات فيروس السارس بالصين

تجاوز عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في الصين تفشي إصابات مرض السارس في عام 2003، حيث قامت عدة دول بإجلاء مواطنيها من منطقة ووهان، وهي مركز تفشي الفيروس، في مقاطعة هوبي الصينية.

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29 يناير / كانون الثاني 2020:

الصين تؤكد 6 آلاف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا منها 132 حالة وفاة

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين إن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد وصل إلى 5 آلاف و974 حالة، منها 132 حالة وفاة.

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28 يناير / كانون الثاني 2020:

ألمانيا تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

سجلت ألمانيا أول حالة مُصابة بفيروس كورونا، بحسب بيان لوزارة الصحة في ولاية بافاريا. وأضاف بيان وزارة الصحة في بافاريا أن المُصاب تتم متابعته طبيًا، وأنه عُزل.

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24 يناير / كانون الثاني 2020:

ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا بالصين إلى 25 وبكين ترصد 144 مليون دولار لمكافحته

قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية إن 25 شخصًا ماتوا بسبب فيروس كورونا، فيما أصيب فيه 830 صينيًا. وفي سياق متصل، أعلنت وزارة المالية الصينية تخصيص مليار يوان (144 مليون دولار أمريكي)، لمكافحة تفشي فيروس كورونا بمدينة ووهان.

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24 يناير / كانون الثاني 2020:

فيروس كورونا.. مقاطع فيديو من داخل مستشفيات ووهان بالصين

مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الإجتماعي تبدو أنها تُظهر ازدحام المستشفيات بالمرضى في مدينة ووهان الصينية، والتي تخضع لإغلاق جزئي، بسبب تفشي فيروس "ووهان" التاجي.

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23 يناير / كانون الثاني 2020:

اكتشاف أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في الولايات المتحدة

تأكيد أول حالة إصابة بفيروس ووهان التاجي بولاية واشنطن في الولايات المتحدة، لرجل في الثلاثينيات من عمره.

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23 يناير / كانون الثاني 2020:

إغلاق مدينة ووهان الصينية لوسائل النقل العام بسبب ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا الجديد

وأعلنت مدينة ووهان، حيث تم اكتشاف الفيروس لأول مرة، الأربعاء، أنها ستغلق "مطارها" ومحطات السكك الحديدية مؤقتاً للركاب المغادرين، كما سيتم تعليق جميع خدمات النقل العام، في محاولة من السلطات لاحتواء الفيروس.

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15 يناير / كانون الثاني 2020:

منظمة الصحة العالمية تحذر بلدان العالم من خطر فيروس جديد

أعلنت منظمة الصحة العالمية في بيان أنها تعمل مع المسؤولين في كل من تايلاند والصين بعد صدور تقارير تؤكد اكتشاف حالة إصابة شخص بفيروس "كورونا" جديد في تايلاند.

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