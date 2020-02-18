حصيلة وفيات فيروس كورونا تتخطى 1860 على مستوى العالم

بكين، الصين (CNN)-- ارتفعت حصيلة ضحايا فيروس كورونا على مستوى العالم، الاثنين، إلى 1868 حالة وفاة، بعد حدوث وفيات جديدة في الصين.

وقالت هيئة الصحة في مقاطعة هوبي الصينية، إن 93 شخصًا آخرين ماتوا بسبب كورونا في المقاطعة يوم أمس، مما رفع عدد القتلى في المنطقة، التي تعد بؤرة للمرض منذ بداية تفشيه، إلى 1789.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الوفيات في الصين إلى 1863 على الأقل، وهو ما يزيد المعدل العالمي إلى 1868 إلى ما لا يقل عن 1868، بعد وفاة واحدة إصابة في كل من هونغ كونغ وتايوان واليابان والفلبين وفرنسا.

وأكدت سلطات هوبي حدوث 1807 حالة إصابة أخرى بالفيروس فيها، الاثنين، مما يرفع العدد الإجمالي للحالات فيها إلى 59.989 حالة.

وتم إدخال 41.957 مريضًا إلى المستشفى في هوبي، بما في ذلك 1853 شخصًا في حالة حرجة، وفقًا للسلطة الصحية ، فيما خرج 41.957 مريضًا.

وتجاوز الآن العدد العالمي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس التاجي 73243 حالة، غالبيتهم من الحالات في الصين.

من المتوقع أن تصدر لجنة الصحة الوطنية الصينية أرقامًا لكل مقاطعات الصين في وقت لاحق.