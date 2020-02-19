خبير طبي: فيروس كورنا قد ينتشر عبر أنابيب الصرف الصحي

كيف أثر فيروس كورونا على الأحياء الصينية الشهيرة في أمريكا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال الأخصائي الصيني بالجهاز التنفسي، تشونغ نان شان، إن فيروس كورونا الجديد والذي أطلق عليه اسم "كوفيد-19"، قد ينتشر عبر أنابيب الصرف الصحي، داعيا المواطنين إلى إبقاء أنابيب النفايات دون عوائق.

وأوضح الأخصائي وفقا لما نشرته وكالة أنباء شنخوا الصينية: "إذا وضعت عوائق أمام الأنابيب، قد يتسبب الهواء الملوث أو الرذاذ الحامل لفيروس كورونا الجديد في وقوع عدوى".

وأضاف نان شان، الذي يرأس الفريق الوطني للخبراء الذي يهدف إلى الوقاية من فيروس كورونا الجديد: "لا أعتقد أن الفيروس يبتلع لكنه ينتقل عن طريق الهواء"، مضيفا أنه يتعين على المستشفيات الاهتمام بأنابيب الصرف الصحي".

وذكر تقرير الوكالة الصينية إلى أن مجموعتان بحثيتان منفصلتان يقود أحدهما تشونغ، قد اعلنتا الأسبوع الماضي، أنهما "عزلتا سلالات لفيروس كورونا الجديد من عينات فضلات مرضى مصابين بالفيروس، ما يثير الشكوك حول نقل الفضلات إلى الفم".