إيران تعلن اكتشاف إصابتين بفيروس كورونا الجديد

طهران، إيران (CNN)-- أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الأربعاء، اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا الجديد.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، أن السلطات الإيرانية أجرت الاختبارات المعملية على عدد ممن يشتبه في إصابتهم بالمرض في مدينة قم الإيرانية، مشيرًا إلى أنه تم عزل الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس.

وأثبتت التحاليل المعملية للسلطات الصحية في إيران، إصابة اثنين من الحالات المشتبه في حملها للفيروس.

وارتفعت حالات الوفيات نتيجة الإصابة بالمرض لتصل إلى 2000 شخص، فيما أصيب بالمرض المميت حتى الآن نحو 75 ألف شخص.