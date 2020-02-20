اكتشاف 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في إيران

طهران، إيران (CNN)-- أكد مسؤولون إيرانيون إصابة 3 أشخاص جدد بفيروس كورونا الجديد، فيما تنتظر 5 حالات أخرى الفحص المعملي للتأكد من إصابتهم بالمرض، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، في حسابه على تويتر، الخميس، إن الإصابات الأخيرة ترفع إجمالي عدد الحالات التي تم التأكد من إصابتهم بالمرض إلى 5 حالات بما في ذلك حالتي وفاة في مدينة قم الإيرانية.

وتم تأكيد إصابة حالتين في محافظة قم جنوب طهران، وواحدة أخرى في مدينة أراك، وفقا لجهانبور.

ونقلت وكالة إيرنا عن المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الحالات الخمس غير المؤكدة، والتي تنتظر النتائج تم نقلها إلى طهران.

ونقلت إيرنا عن وزارة الصحة قولها، إن شخصين توفيا بسبب الفيروس يوم الأربعاء، في محافظة قم جنوبي طهران، ولم يكونا على اتصال بأي أجانب.

وارتفعت أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا الجديد، لتصل إلى أكثر من 2100 حالة وفاة على مستوى العالم، فيما ارتفعت أعداد المصابين بالمرض الذي لم يتم الكشف حتى الآن عن علاج له إلى أكثر من 75 ألف حالة إصابة.