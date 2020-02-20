أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- وصف باحثون في الصين، الأربعاء، الأشخاص المصابين بفيروس كورونا بأنهم قد يكون لديهم نفس "الحمولة الفيروسية" - أو حجم الفيروس في الجسم – حتى إذا لم تظهر عليهم أعراض المرض.

وأوضح الباحثون، في رسالة نُشرت في مجلة نيوإنغلاند الطبية، كيف راقبوا الأحمال الفيروسية لفيروس كورونا عبر عينات مأخوذة من الأنف والحنجرة لـ 18 مريضًا (9 رجال و9 نساء تتراوح أعمارهم بين 26 و 76 عامًا) في تشوهاي، في مقاطعة قوانغدونغ الصينية.

ولهذه العينات، تم جمع ما مجموعه 72 مسحة من الأنف و72 مسحة في الحلق.

وكشف التحليل أنه تم اكتشاف حمولات فيروسية أعلى بعد فترة قصيرة من ظهور الأعراض لدى الشخص، مع وجود أحمال فيروسية أعلى في الأنف أكثر من الحلق بين المرضى، في حين كان واحدًا فقط بدون أعراض.

لكن بشكل عام، "كان الحِمل الفيروسي الذي تم اكتشافه في المريض بدون أعراض مشابهًا لنظيره لدى المرضى الذين يعانون من الأعراض"، حسبما قال الباحثون الصينيون في الرسالة.

وأشار الباحثون إلى أن نتائجهم توضح أن "اكتشاف الحالات وعزلها قد يتطلبان استراتيجيات مختلفة عن تلك المطلوبة للسيطرة على مرض السارس... نحن بحاجة إلى بيانات أفضل لتحديد ديناميات الإرسال وإبلاغ ممارسات الفحص لدينا".

ويبدو أن فيروس كورونا الجديد يشبه الأنفلونزا أكثر من مرض السارس، وفقًا للرسالة.

وعالميًا، أبلغت منظمة الصحة العالمية عن وجود أكثر من 75 ألف حالة إصابة مؤكدة، مختبريًا أو سريريًا لفيروس كورونا، وأكثر من 2000 حالة وفاة، وذلك منذ اكتشافه في أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي.