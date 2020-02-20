إغلاق المدارس والجامعات في قم بإيران بعد وفاتين بفيروس كورونا

كيف أثر فيروس كورونا على الأحياء الصينية الشهيرة في أمريكا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أغلقت المدارس والجامعات أبوابها في مدينة قم بإيران، الخميس، بأعقاب الإعلان عن حدوث وفاتين بفيروس كورونا الجديد، الأربعاء، وفقا لتقرير نشرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وأعلنت إيران، الخميس، عن تشخيص 3 حالات جديدة بفيروس كورنا في الوقت الذي ينتظر فيه 5 آخرون نتائج الفحوصات لتحديد إن كانوا يحملون الفيروس أو لا، وفقا لتقرير للوكالة الإيرانية الرسمية.

من جهته أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، عن "تشكيل خلية لإدارة طرق الوقاية ومكافحة انتشار فيروس كورونا"، مؤكدا أن "الحكومة ستتخذ جميع الخطوات اللازمة بكل قوة"، وفقا لتغريدة نشرها على صفحته بتويتر ونقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وقال ربيعي في تغريدته: "بناء على طلب رئيس الجمهورية، تم تشكيل خلية لإدارة طرق الوقاية ومكافحة فيروس كورونا في وزارة الصحة، بحضور وزراء الصحة والعلاج والتعليم الطبي والتراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية والطرق وبناء المدن والمتحدث باسم الحكومة وممثل الاركان العامة للقوات المسلحة".

وكان مستشار وزير الصحة الإيراني، علي رضا وهاب زاده، قد قال إن "المصابين وافاهما الأجل في قسم العناية الفائقة في المستشفى جراء الاصابة بفيروس كورونا إثر الشيخوخة والاصابة بأمراض تنفسية وضعف الجهاز المناعي".