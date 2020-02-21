أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس، الجمعة، خلال مؤتمر صحفي، إن هناك قلقًا كبيرًا من انتشار فيروس كورونا الجديد في بلدان خارج الصين وبين أشخاص ليس لهم صلة بالصين أو مدينة ووهان.

وأكد مدير منظمة الصحة العالمية، أنه "لا تزال هناك نافذة فرصة لاحتواء الفيروس، لكن نافذة الفرصة تضيق"، بحسب تعبيره.

ودعا مدير المنظمة، دول العالم إلى مواصلة تدابير الاحتواء مع الاستعداد للانتقال إلى المجتمع، مشيرًا إلى أن تدابير الاحتواء الصينية في ووهان وفي أماكن أخرى يمكن أن تساعد في احتواء الفيروس.

وعبر غبريسوس عن أسفه لما أطلق عليه "الاستفادة من نافذة الفرصة المتاحة لنا، مضيفًا "يجب ألا ننظر إلى الوراء".

وفيما يتعلق بفرص انتشار المرض، أكد مدير منظمة الصحة العالمية إلى أن البلدان تحتاج إلى الاستعداد لكافة الاحتمالات، حيث لا يمكن التنبؤ باتجاه انتشار الفيروس.

وقالت سيلفي برياند مدير إدارة مخاطر العدوى في منظمة الصحة العالمية، إن الوكالة تعمل على إعداد العاملين في مجال الرعاية الصحية في جميع البلدان بالتدريب والتأكد من معرفة كيفية حماية أنفسهم، وأنه لدى تلك الدول ما يكفي من العاملين للتعامل مع الحالات.

كانت لبنان وإسرائيل، سجلتا، في وقت سابق، الجمعة، أول إصابة بفيروس كورونا في البلدين، فيما أعلنت الإمارات اكتشاف إصابتين جديدتين ليصل إجمالي عدد المصابين فيها إلى 11 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا الجديد إلى 4 في حين ارتفع عدد الحالات التي تم تأكيد تشخيص إصابتها بالفيروس إلى 18 حالة بعد اكتشاف 13 حالة جديدة.

وارتفع إجمالي عدد الوفيات في الصين إلى 2233 على الأقل، في حين لا تقل الحصيلة العالمية للضحايا عن 2424، مع 11 حالة وفاة خارج الصين.

ويتجاوز العدد العالمي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس 76154 حالة، غالبيتهم من الصين.