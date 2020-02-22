دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علَقت المملكة العربية السعودية، الجمعة، سفر المٌقيمين فيها إلى إيران، في إطار الاحتياطات الصحية للوقاية من فيروس كورونا.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 4، والإصابات إلى 18 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن المتحدث باسم المديرية العامة للجوازات تأكيده استمرار قرار منع المواطنين من السفر إلى إيران، وأنه بناء على مقتضيات المحافظة على الصحة العامة فقد تقرر تعليق سفر المقيمين إلى إيران.

كما قررت مديرية الجوازات السعودية منع دخول المسافرين من غير السعوديين إلى المملكة، ممن سبق لهم التواجد في إيران، إلا بعد انقضاء فترة تتجاوز الحد الأعلى من مدة حضانة الفيروس (أي بعد 14 يومًا من خروجه من إيران).

وشدد مُتحدث مديرية الجوازات السعودية على أنه سيتم تطبيق أحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية بحق كل من يخالف تعليمات حظر السفر إلى إيران من المواطنين وإخضاعهم للحجر الصحي لمدة 14 يومًا.

وأكد المتحدث أنه في حال ثبوت مخالفة هذا القرار من أحد المقيمين، فلن يتم السماح له بالعودة إلى السعودية، داعيًا كافة القادمين إلى البلاد بالإفصاح أمام موظف الجوازات عن التواجد في إيران خلال الأسبوعين السابقين من الوصول إلى المملكة.