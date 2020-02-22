ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا عالميًا إلى 2360

بكين، الصين (CNN)-- قالت اللجنة الوطنية الصينية للصحة، في نهاية يوم الجمعة (بالتوقيت المحلي)، إن 109 حالات وفاة جديدة حدثت جراء الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت اللجنة أن 106 من هذه الحالات توجد في مقاطعة هوبي، التي ظهر فيها المرض قبل أن يحولها إلى بؤرة لانتشاره.

ورفع عدد الوفيات الإضافية في جميع أنحاء الصين إجمالي عدد الضحايا إلى 2345، وبذلك ترتفع الحصيلة عالميًا إلى 2360.

وتم الإبلاغ عن 15 حالة وفاة خارج الصين. وكانت إيران قد أبلغت عن 4 وفيات من فيروس كورونا، في حين أبلغت اليابان عن 3 وفيات، وتحدثت هونغ كونغ وكوريا الجنوبية عن وفاة شخصين. وسجلت كل من تايوان والفلبين وفرنسا وإيطاليا وفاة واحدة.

وزادت حالات الإصابة المؤكدة في الصين بواقع 397 حالة يوم الجمعة لتصل إلى 76288 حالة.

وأضافت اللجنة الوطنية الصينية للصحة أن ما مجموعه 20659 مريضًا قد شُفوا وخرجوا من المستشفى.