إيطاليا تعلن أول حالة وفاة بفيروس كورونا.. وتسجيل 16 إصابة

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت إيطاليا، في منتصف ليل الجمعة - السبت، أول حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا شمالي البلاد، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية (أنسا).

ونقلت وكالة أنسا عن حاكم بلدة لوكا زيا قوله إن أحد المصابين بفيروس كورونا توفي في المستشفى في بادوفا في إقليم فينيتو شمال البلاد.

وأوضحت الوكالة أن الوفاة لرجل اسمه أدريانو تريفيسان، 78 عامًا، وهو مالك سابق لشركة إنشاءات صغيرة. وكان لدى تريفيسان ثلاثة أطفال، أحدهم، فانيسا، التي كانت عمدة لمدينة فو.

وبعد شهرين من تسجيل أول حالة في ووهان، بدأت إصابات الفيروس التاجي في الظهور في إيطاليا، حيث تم التعرف على 16 حالة في إقليم لومباردي وواحدة في إقليم فينيتو.

بينما توفي أدريانو تريفيسان صاحب الحالة رقم 17 في مستشفى شيافونيا في مدينة بادوفا.

ولكن الأمر لم ينته بعد، حسب وكالة أنسا، فهناك مئات الأشخاص كانوا على اتصال مباشر بحالات الإصابة هذه، وينتظرون معرفة نتائج الاختبارات، إضافة إلى أكثر من 50 ألف مواطن في مقاطعة لودي (شمال إيطاليا) يخضعون لحجر صحي في منازلهم.