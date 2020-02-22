إيران تعلن رفع عدد وفيات كورونا لـ5 وتشخيص 10 إصابات جديدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، السبت، وفاة شخص آخر بفيروس كورونا الجديد لتصبح حصيلة الوفيات في البلاد بسبب الفيروس إلى 5 وفيات.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية على لسان كيانوش جهانبور، رئيس مركز المعلومات بوزارة الصحة قوله، السبت: "حتى الآن، تم اختبار 785 شخصا من المشتبه بهم بالإصابة بفيروس كورونا من بين آلاف الاشخاص الذين راجعوا المستشفيات والمراكز الصحية، وخلال يوم أمس تم التشخيص المؤكد لـ 10 اشخاص اصيبوا بالفيروس وبالتالي يصل مجموع الاصابات على مستوى البلاد الى 28 شخصا".

ويذكر أن اللجنة الوطنية الصينية للصحة، أعلنت في نهاية يوم الجمعة (بالتوقيت المحلي)، إن 109 حالات وفاة جديدة حدثت جراء الإصابة بفيروس كورونا، موضحة أن 106 من هذه الحالات توجد في مقاطعة هوبي، التي ظهر فيها المرض قبل أن يحولها إلى بؤرة لانتشاره.

ورفع عدد الوفيات الإضافية في جميع أنحاء الصين إجمالي عدد الضحايا إلى 2345، وبذلك ترتفع الحصيلة عالميًا إلى 2360، حتى مساء الجمعة.