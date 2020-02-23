تركيا وأفغانستان تغلقان الحدود مع إيران بسبب تفشي فيروس كورونا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلنت الحكومتان التركية والأفغانية، الأحد، إغلاق الحدود البرية مع إيران وسط تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، كما أكدت أنقرة أنها ستعلق جميع الرحلات الجوية مع المدن الإيرانية مؤقتا، وفقا لوزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة.

وقال قوجة في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول الرسمية التركية: "علقت تركيا كل الرحلات القادمة من إيران ابتداء من الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي"، على حد تعبيره.

من جانبها، قررت الحكومة الأفغانية إغلاق الحدود مع طهران، بعد تسجيل ثلاث حالات مصابة بفيروس كورونا لأشخاص قادمين من إيران.

وقال الأمن القومي الأفغاني عبر موقعه الرسمي: "لمنع انتشار فيروس كورونا، أوقفت الحكومة كل اتصال مع إيران عبر البر أو الجو، الحدود مغلقة".

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الإيرانية في وقت سابق الأحد، عن وفاة 8 أشخاص مصابين بكورونا، ووصل عدد الإصابات فيها إلى 43 شخصا.