ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا عالميا إلى أكثر من 2600 شخص

بكين، الصين (CNN)-- أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، ارتفاع عدد الوفيات في الصين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا الجديد حتى نهاية الأحد إلى 2592 حالة وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات عالميًا بسبب الإصابة بالمرض، الذي بدأ في الانتشار في ديسمبر كانون الاول الماضي إلى 2619 حالة وفاة.

وأعلنت السلطات الإيرانية وفاة 8 أشخاص، فيما توفي في كوريا الجنوبية 7 أشخاص، بالإضافة إلى 4 وفيات في اليابان، و3 وفيات في إيطاليا، فيما سجلت هونغ كونغ حالتي وفاة، بينما سجلت كل من الفلبين وفرنسا وتايوان حالة وفاة واحدة.

وزادت أعداد المصابين بفيروس كورونا الجديد في الصين بمقدار 409 حالات، من بينهم 398 حالة إصابة في مقاطعة هوبي.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمرض في الصين 77150 حالة، وبذلك يصل العدد الإجمالي إلى 79356 حالة.



وأوضحت لجنة الصحة الوطنية الصينية، أنه تم شفاء 24734 شخصًا من الإصابة بالمرض، وغادروا مستشفيات العلاج.

