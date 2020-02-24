إيران تسجل 61 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ووفاة 12 شخصًا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أكدت وزارة الصحة الإيرانية، تسجيل 61 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، وأعلنت ارتفاع عدد الوفيات نتيجة الإصابة بالمرض إلى 12 حالة وفاة.

ونفى المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، ما أثير حول وفاة 50 شخصًا نتيجة الإصابة بالفيروس، وذلك بعد اتهامات نائب مدينة قم الإيرانية في البرلمان، والتي بدأ فيها انتشار المرض في إيران.

وألقى النائب أحمد عمر أبادي فرحاني، على وزارة الصحة فيما يتعلق بالخسائر في الأرواح نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن 10 أشخاص يموتون يوميًا منذ تم اكتشاف الإصابات بالمرض قبل 5 أيام، بينما نفت الحكومة الإيرانية ذلك.

وأعلنت الحكومة الإيرانية يوم الأحد، إغلاق الجامعات والمدارس في 14 محافظة، بما في ذلك العاصمة طهران، ولمدة أسبوع. ستستمر مباريات كرة القدم في بطولات الدوري المختلفة، لكن دون جماهير في الملاعب، وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية الحكومية.

وأعلنت الكويت والبحرين اكتشاف 4 إصابات بالمرض، كانوا قادمين من إيران، فيما أغلقت الكويت وأفغانستان والعراق وتركيا حدودها مع إيران التي سجلت ثاني بلاد العالم من حيث عدد الوفيات نتيجة الإصابة بالمرض، بعد الصين.