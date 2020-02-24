الكويت والبحرين تعلنان اكتشاف 4 إصابات بفيروس كورونا قادمة من إيران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الاثنين، اكتشاف 3 إصابات بفيروس كورونا الجديد، فيما أعلنت البحرين اكتشاف أول إصابة بالمرض المميت على أراضيها.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية كونا، فإن المصابين الثلاثة بالمرض، قادمين من مدينة مشهد الإيرانية، وأضافت الوكالة، نقلا عن وزارة الصحة أن المصابين كويتي الجنسية يبلغ من العمر 53 عامًا، وسعودي يبلغ من العمر 61 عامًا، ولم تظهر عليهما أعراض المرض، لكن التجارب المعملية أكدت إصابتهما، بينما ظهرت أعراض الإصابة على شخص لا يحمل جنسية (بدون) مقيم في الكويت ويبلغ من العمر 21 عامًا.

من جانبها، قالت وزارة الصحة السعودية، فيما يتعلق بالمصاب السعودي في الكويت، إن التنسيق قائم مع وزارة الصحة الكويتية لعلاج المواطن، "الذي سيبقى في الكويت لحين شفائه بإذن الله، وفقا للتوصيات العلمية والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية"، بحسب تغريدة للوزارة في حسابها على تويتر، الاثنين.

وأكدت وزارة الصحة في البحرين تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لمواطن بحريني قادم من إيران، حيث تم الاشتباه بإصابته وظهور أعراض الفيروس عليه و تم نقله فورًا للعلاج والعزل، حسبما أكدت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.

كانت دول تركيا وأفغانستان والعراق والكويت أعلنت تعليق الرحلات الجوية وغلق الحدود مع إيران، حيث سجلت إيران أعلى نسبة للوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا خارج الصين.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، في وقت سابق، ارتفاع عدد الوفيات في الصين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا الجديد حتى نهاية الأحد إلى 2592 حالة وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات عالميًا بسبب الإصابة بالمرض، الذي بدأ في الانتشار في ديسمبر كانون الاول الماضي إلى 2619 حالة وفاة.

وأعلنت السلطات الإيرانية وفاة 8 أشخاص، فيما توفي في كوريا الجنوبية 7 أشخاص، بالإضافة إلى 4 وفيات في اليابان، و3 وفيات في إيطاليا، فيما سجلت هونغ كونغ حالتي وفاة، بينما سجلت كل من الفلبين وفرنسا وتايوان حالة وفاة واحدة.

وزادت أعداد المصابين بفيروس كورونا الجديد في الصين بمقدار 409 حالات، من بينهم 398 حالة إصابة في مقاطعة هوبي.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمرض في الصين 77150 حالة، وبذلك يصل العدد الإجمالي إلى 79356 حالة.

وأوضحت لجنة الصحة الوطنية الصينية، أنه تم شفاء 24734 شخصًا من الإصابة بالمرض، وغادروا مستشفيات العلاج.