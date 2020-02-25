إصابات فيروس كورونا في إيطاليا الأكبر خارج آسيا.. والسلطات تبحث عن "المريض صفر"

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت وزارة الصحة العراقية في بيان، الثلاثاء، إن أسرة مكونة من 4 أشخاص ثبت إصابتهم بفيروس كورونا في محافظة كركوك العراقية، فيما ارتفعت أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بالمرض في إيران إلى 15 حالة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا.

وأضافت وزارة الصحة العراقية أن العائلة المصابة، عادت من إيران مؤخرًا، وأنها تخضع للحجر الصحي، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكد إصابتها بالمرض في البلاد إلى 5 حالات.

وفي إيران، والتي سجلت أعلى معدل للوفيات نتيجة الإصابة بالمرض خارج الصين، أكدت السلطات الصحية وفاة شخصين بسبب الفيروس ليصل عدد الوفيات الإجمالي إلى 15 حالة.

وبحسب المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، فقد سجلت السلطات 34 إصابة جديدة مؤكدة بالمرض، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 95 حالة.