الكويت والبحرين تعلنان اكتشاف إصابات جديدة بفيروس كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الكويت والبحرين ارتفاع أعداد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا الجديد، حيث أكدت وزارة الصحة الكويتية اكتشاف 3 إصابات جديدة بالمرض ليصل العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد إلى 8 حالات، بحسب وزارة الصحة الكويتية، فيما أعلنت وزارة الصحة البحرينية تسجيل 6 إصابات جديدة لمواطنين بحرينيين وسعوديين قادمين من إيران عن طريق دبي.

وقالت وزارة الصحة الكويتية على تويتر، الثلاثاء، إن مواطنين كويتيين عائدين من إيران ثبت إصابتهم بفيروس كورونا، وأشارت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية كونا، إلى أن الخوف من تفشي المرض في الكويت دفع إلى تعليق جميع الأنشطة الرياضية في البلاد لمدة أسبوعين.

وكانت الكويت قد علقت في وقت سابق رحلاتها من وإلى عدد من الدول بما فيها العراق وكوريا الجنوبية وإيطاليا وتايلاند.

من جانبها أوضحت وزارة الصحة البحرينية أن الحالات المصابة وصلت إلى المملكة قبل صدور قرار تعليق جميع الرحلات القادمة من مطار دبي الدولي لمدة 48 ساعة.

وأوضحت الوزارة، حسبما نقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، أنها اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية لفحص جميع الركاب القادمين من الدول الموبوءة، وبعد التأكد من ظهور أعراض الفيروس عليهم يتم نقلهم فورًا إلى مركز صحي وعزلهم لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.

وأشارت الوزارة إلى أن الحالات المصابة الجديدة البالغ عددها 6 حالات هي لمواطنيْن بحرينيين اثنين (رجل وامرأة) وأربع مواطنات سعوديات كانوا قد وصلن إلى البلاد بعد زيارة لإيران، ويخضعون هم وجميع الحالات المصابة لمتابعة مستمرة وعناية فائقة من قبل الفريق الطبي المختص، مؤكدة أنه تم نقل مرافقي المصابين للعزل أيضا كإجراء احترازي بعد التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.